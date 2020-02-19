الفانلة الزرقاء وش النحس على الزمالك أمام الأهلي .. فيديو

يلتقى فى تمام السابعة مساء غد الخميس فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي نظيره نادى الزمالك على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات فى كأس السوبر المصري.



ويرتدى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الزى الأزرق الذى لم يحالف التوفيق بسببه الفريق أمام المارد الأحمر خلال المواجهات السابقة بنفس الزى.









ويسعي الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي غدا الخميس فى لقاء السوبر المصري لمواصلة النتائج الايجابية وسلسلة الانتصارات وإسعاد الجماهير بلقب جديد أمام الغريم التقليدي وذلك قبل اللقاء الصعب أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

علي جانب آخر يدخل كارتيرون المباراة بطموحات عالية بعد تحقيق لقب السوبر الافريقي الاسبوع الماضي علي حساب الترجي التونسي والفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وتذاع المباراة عبر قناة AD SPORTS 1 HD بتعليق علي سعيد الكعبي وقناة AD SPORTS 2 HD بتعليق عصام عبده ، تردد القناة التردد: 11804 افقي .





وتلقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالزى الأزرق خسارة أمام النادى الأهلي تحت قيادة حسام البدري فى القمة رقم 114 التى أقيمت فى صيف عام 2017 فى الدور الثاني بالدورى الممتاز بهدفين دون رد أحرزهما النيجيري جونيور آجاي والحاوى وليد سليمان.