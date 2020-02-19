البابا تواضروس: الصوم فترة من أقدس أوقات العام

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.









وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجموع الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير للكنيسة اعتبارا من الاثنين المقبل، لافتا إلى أن الصوم فترة من أقدس فترات العام، وهو يسبقه أسبوع يكون أسبوعا للاستعداد، وهى فترة هامة للجميع وهى فرصة لتغيير حياة كل شخص.









وقال إنه سيبدأ سلسلة من الموضوعات حول صلاة القسمة ويوجد بها جملة هامة هى "الصوم والصلاة"، ويتم تكرارها نحو 10 مرات، لافتا إلى أن الملحوظة الأخرى هو ختام صلوات القسمة "وأما نحن فلنصوم عن كل شر بطهارة وبر".









وأضاف أن الصوم فرصة لمراجعة النفس بشكل جيد، ويجب أن يستفيد الانسان روحيا بما تقدمه الكنيسة خلال فترة الصوم، موضحا أن هذه الدرجات الثمانية في صلاة القسمة والتى تؤهل الانسان لاقامة علاقة قوية مع الله، وأولى هذه الدرجات أن يكون الإنسان قلبه طاهرا أمام الله، والقلب الطاهر لا يوجد فيه اي شيء من الشوائب.









وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الصلاة المستمرة والنعمة الإلهية هى التى تنقى قلب الإنسان، إلى جانب حياة التوبة.









وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتينى.