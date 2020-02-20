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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2020

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:01 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب خلال  تعاملات اليوم الخميس الموافق 20- 2- 2020، على ارتفاعات أمس التي بلغت نحو 7 جنيهات، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 696 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة؛ نحو 795 جنيها، أما سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 597 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 464 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5,568 جنيها وأوقية الذهب لـ 24,738 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 793,429 ألف جنيه.

وتعد اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
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