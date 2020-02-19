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أخبار العالم

الداخلية والدفاع والخارجية من المستقلين.. تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:14 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية
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قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وذلك عقب مشاورات مع جميع الأطياف السياسية في البلاد. 


*وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل)
*وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)
*وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل)
*وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)
*وزير المالية: نزار يعيش
*وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)
*وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)
*وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)
*وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو (مستقل)
*وزير النقل واللوجيستيك: لطفي زيتون (النهضة)
*وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف (النهضة)
*وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)
*وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)
*وزير الطاقة والمناجم:  منحي مرزوق (مستقل)
*وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)
*وزير التجارة:  محمد المسليني (حركة الشعب)
*وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)
*وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)
*وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة)
*وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)
*وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة)
*وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)
*وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري ( النهضة)
*وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)
*وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)
*وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)
*وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)
*وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)
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