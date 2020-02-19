الداخلية والدفاع والخارجية من المستقلين.. تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وذلك عقب مشاورات مع جميع الأطياف السياسية في البلاد.









*وزير العدل: ثريا الجريبي (مستقل)

*وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)

*وزير الخارجية: نورالدين الري (مستقل)

*وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)

*وزير المالية: نزار يعيش

*وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)

*وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)

*وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)

*وزير الشؤون الاجتماعية: الحبيب كشو (مستقل)

*وزير النقل واللوجيستيك: لطفي زيتون (النهضة)

*وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: أنور معروف (النهضة)

*وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)

*وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)

*وزير الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)

*وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)

*وزير التجارة: محمد المسليني (حركة الشعب)

*وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)

*وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)

*وزير التجهيز والإسكان: منصف السليتي (النهضة)

*وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)

*وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري (مستقلة)

*وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)

*وزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري ( النهضة)

*وزارة التربية: محمد الحامدي (التيار)

*وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)

*وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)

*وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)

*وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)