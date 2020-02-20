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مرأة

بدون أدوية.. تخلصي من آلام الدورة الشهرية بمكونات في مطبخك

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:31 ص
تخلصي من آلم الدورة
تخلصي من آلم الدورة الشهرية بمكونات من مطبخك
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رضوى حسام
تعاني العديد من السيدات والفتيات من آلام شديدة وقت الدورة الشهرية، مما يجعلهن مضطرين على تناول المسكنات، لكن من حسن الحظ أن هناك دائمًا بدائل طبيعية للأدوية والمسكنات.

أشار موقع "  bold sky  " لبدائل طبيعية من شأنها تخفبف آلم الدورة الشهرية، كما ان تناولها يمكن ان يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض،و يوفر فوائد عديدة لجسم المرأة .

- الكركم:-
يوجد الكثير من الأعشاب التي تمثل أهمية كبيرة لدى السيدات، والكركم يأتي على رأس القائمة، لأنه يحتوي على مادة الكركمين اللازمة لدى المرأة، لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة اللازمة للوقاية من مخاطر للإصابة بسرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان المبيض، كما انه يخفف من آلام الدورة الشهرية .

- النعناع :- 
يعتبر النعناع من أكثر المشروبات الشهيرة للقضاء على آلام الدورة الشهرية، فهو له دور كبير في التخلص من الإصابة بالتقلصات التي تنتج عن الدورة الشهرية، لذا يجب الحرص على تناوله بصورة مستمرة.

الفلفل الأسود:-

كما يساعد تناول الفلفل الأسمر في القضاء على مشكلة ضعف الدورة الدموية في الجسم، وهو ما يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط العالى، ويخفف آلم الدورة الشهرية.
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