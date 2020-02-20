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توك شو

كادت أن تفقد بصرها.. غادة رجب: عيني كانت هتروح في شهر العسل.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:24 ص
غادة رجب وزوجها الشاعر
غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله
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كـريـم الـخـطـيـب
حلت المطربة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي».

وفوجئت المطربة غادة رجب، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد حفل زفافها، بعرض صورة لها، موجهة حديثها لزوجها الشاعر عبد الله حسن: «إنت اللي بعتها.. بعتها ليه؟».

وقالت غادة رجب إنها كادت أن تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل، بعد أن سقطت أرضا وسط المياه في دورة المياه، وأضافت: «أنا عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا وصوت بصوت عالي».

وأوضحت غادة رجب أن هذه المنطقة لا يوجد يها إسعاف والعلاجات كلها كانت بالأعشاب، موضحة أنها التقطت الصور كلها للذكرى بالنظارة الشمس.
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