تركي آل الشيخ: حظوظ الأهلي أوفر بالفوز في السوبر

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، أن الفريق الأحمر يعيش حالة جيدة، ويسير بخطى ثابتة في مسيرته الفترة الأخيرة.





وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية"، "دائمًا أبوظبي تستضيف الأحداث التاريخية، مباراة الأهلي والزمالك من التراث العربي".





وأكد "من الصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، لأنها مباراة كبيرة، الزمالك قادم بعد فوز كبير على الترجي الذي شارك في مونديال الأندية، الزمالك منتشٍ بفرحة السوبر الأفريقي".





وتابع "الأهلي مميز، وكفة الفريق أرجح في السوبر، لكن في النهاية من الصعب التوقع".





وأوضح أنه "بلغة الأرقام الأهلي حقق 11 لقب سوبر مقابل 3 ألقاب للزمالك، السوبر بطولة شرفية لا يمكن أن تعكس المستوى الحقيقي لأي فريق، لكن هذا يتم قياسه بنهاية الموسم".





واختتم حديثه "أتواصل بشكل مباشر مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وتحت أمر الأهلي في أي شيء، الخطيب يمتلك أفكارًا عديدة لصالح النادي، وبالطبع أساعده قدر المستطاع".



