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مصطفى الفقي عن المهرجانات: سمعت عن حسن شاكوش.. ومفهوم النجومية يتغير ..فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:45 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه قارئ جيد لكل الصحف والمواقع، مضيفا "أتابع الجدل حول المهرجانات وقرارات النقابة المهن الموسيقية بوقف مطربي المهرجانات".

وأضاف مصطفى الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "سمعت اسم حسن شاكوش والدنيا بتتغير ومفهوم النجم يتطور والنجم زمان كان مختلف عما نشاهده اليوم".

وتابع الدكتور مصطفى الفقي، أن النجومية مسألة نسبية، ومن كان نجما في فترة الستينيات لا يكون نجما خلال هذه الفترة، فكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نجما في تلاوة القرآن، ولكن الآن لا يوجد نجم في عالم التلاوات. 

وأضاف المفكر السياسي أن النجومية أصبحت تأخذ شكلا مختلفا خلال هذه الفترة، متابعا "الجيل الجديد عندما يعلم أن هناك أغنية للمطربة العظيمة أم كلثوم تتجاوز حاجز الساعة الكاملة يصاب بحالة هلع، إنما في جيلنا كنا نستمتع بتلك الأغاني". 

وأشار مصطفى الفقي إلى أنه يجب تربية الذوق العام وإيجاد الفنون البديلة والثقافات الأرقى، مؤكدا أن اللغة في بعض أغاني المهرجانات غير مستحبة، وفكرة الحجر على أغنية يجعلها أكثر انتشارا.

وقال مصطفى الفقي إن النجومية لها أنماط وتطورت، موضحا أن "محمد صلاح خلال هذه الفترة هو النجم، وفي الماضي كان المايسترو صالح سليم، وفي جيلنا عمر الشريف انتقل من النجومية المحلية إلى النجومية العالمية".
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