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فن

بعد قرار منعه من الغناء.. فنانة استعراضية تعلن زواجها عرفيا من حسن شاكوش

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:55 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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أحمد إبراهيم
دخل الفنان حسن شاكوش في أزمة جديدة عقب قرار منعه من الغناء من جانب نقابة المهن الموسيقية، ولكن هذه المرة مع المطربة الاستعراضية سلمى مجدى التي رفعت دعوى قضائية ضده بعد الاعتداء عليها، حيث كان متزوجًا منها عرفيًا بحسب مقطع فيديو لها كشفت فيه عن التفاصيل الخاصة بزواجهما.

وكشفت "سلمى"، عن تفاصيل زواجها العرفى من حسن شاكوش ، قائلةً فى الفيديو، عن أنها تزوجته منذ عامين ونصف تقريبًا قبل أن ينال شهرة كبيرة، ولكن بعد ذلك تم الانفصال، وقام بقطع ورقة الزواج العرفى وطردنى من الشقة، وهو ما دفعنى إلى تحرير محضر فى قسم الأهرام حمل رقم 3074 إداري.

وجاء رد حسن شاكوش على دعوى سلمى مجدي، حيث قرر أن يرفع دعوى قضائية ضد دعواها نافيا مدير أعماله ابراهيم كمبا ما يتردد فى تصريحات صحفية، مؤكدا أن كل ما قالته سلمى مجدي غير صحيح وعارٍ تماما من الصحة. 

وأوضح "إبراهيم كمبا"، قائلًا حسن شاكوش لم يتزوج سلمى ورفع دعوى تشهير ضدها لما قالته خاصة أن ليس هناك ما يثبت كلامها.    
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