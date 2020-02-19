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تعليم

شاهد.. تلاميذ يرقصون على أغنية حسن شاكوش خلال احتفال المدرسة بمرور 100 يوم على بدء الدراسة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:03 ص
تلاميذ يرقصون
تلاميذ يرقصون
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ياســـمين بدوي
نشرت أماني الشريف، منسق ائتلاف اتحاد المدارس التجريبية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو جديدا لإحدى المدارس التجريبية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، يوضح تشغيل أغنية مهرجان "بنت الجيران" المثيرة للجدل داخل إحدى المدارس لتلاميذ رياض الأطفال، وسط اندماج تام للتلاميذ في ترديد كلمات الأغنية "المبتذلة" والرقص عليها.

وقالت أماني الشريف، عبر صفحة الائتلاف: "أحد أولياء الأمور أرسل لنا الفيديو ومعه رسالة نصها: لقد ارسلت ابنى في مدرسة حكومى تجريبي للتعلم وليس لشرب الخمور والحشيش مع المدعو شاكوش، كيف ومتى وصلنا لذلك حسبى الله ونعم الوكيل، مع العلم أن الفيديو من مدرسة دار السعادة التجريبية بالزيتون أثناء احتفال طلبة الـ kg بمرور ١٠٠ يوم على الدراسة".

وأضافت: "لقد أكد لنا ولي الأمر أن ابنه لا يعرف هذه الأغنية ولم يكن وسط زملائه الراقصين عليها في الفيديو، كما أنه ليس حافظا لكلماتها المبتذلة، وتساءل: "ليه تشتغل أصلا في المدرسة؟ عشان هو كمان يحفظها؟".

وعبرت أماني الشريف عن استيائها من هذا الفيديو، حيث قالت: "لقد شعرت بالصدمة، وخصوصا عندما تأملت حركات الأطفال مع كلمات الأغنية، خاصة جزئية "اشرب خمور وحشيش".

وأضافت: "المصيبة الأكبر أن المعلمة قامت بإرسال الفيديو على جروب واتس اب لـ أولياء الأمور وهي فرحانة"، ولهذا أوجه هذه الرسالة لوزير التربية والتعليم وأقول له: "يا سيادة وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي وسيادة نائب الوزير لشئون المعلمين دكتور رضا حجازي، إيه رأي سيادتكم في هذا المشهد بداخل الحرم المدرسي تحت إشراف معلمة رياض الأطفال؟".

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار التحقق من صحة هذا الفيديو، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال التأكد من حدوث هذه الواقعة داخل المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أي أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بجميع أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلى المديريات، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يعذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.



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