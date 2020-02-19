شاهد.. تلاميذ يرقصون على أغنية حسن شاكوش خلال احتفال المدرسة بمرور 100 يوم على بدء الدراسة

وعبرت أماني الشريف عن استيائها من هذا الفيديو، حيث قالت: "لقد شعرت بالصدمة، وخصوصا عندما تأملت حركات الأطفال مع كلمات الأغنية، خاصة جزئية "اشرب خمور وحشيش".

وأضافت: "المصيبة الأكبر أن المعلمة قامت بإرسال الفيديو على جروب واتس اب لـ أولياء الأمور وهي فرحانة"، ولهذا أوجه هذه الرسالة لوزير التربية والتعليم وأقول له: "يا سيادة وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي وسيادة نائب الوزير لشئون المعلمين دكتور رضا حجازي، إيه رأي سيادتكم في هذا المشهد بداخل الحرم المدرسي تحت إشراف معلمة رياض الأطفال؟".

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار التحقق من صحة هذا الفيديو، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال التأكد من حدوث هذه الواقعة داخل المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنبيه بعدم إذاعة أي أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بجميع أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلى المديريات، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يعذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.







