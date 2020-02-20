أنا هعمل مهرجان.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ هاني شاكر.. شاهد





وغرد أيمن بهجت قمر عبر "تويتر" قائلا: "‏خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال انا هعمل مهرجان مهرجان يعنى ٢ مهرجان".





ولقيت تغريدته ردود أغعال واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات بين "‏‎يا ريت كل مطربين المهرجان عمرو دياب" و"‏‎من أنجح أغاني الألبوم من وجهة نظري ومن أكتر أغاني الألبوم المتعوب في كلماتها" و" من أحلى أغاني الألبوم".





يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية "بنت الجيران" في حفلة عيد الحب باستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.





خليكوا فاكرين ان في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان

عمرو دياب رد وقال انا هعمل مهرجان مهرجان

يعني ٢ مهرجان 😂



Watch "Amr Diab - Mahragan | عمرو دياب - مهرجان" on YouTube https://t.co/UE5ZLcfH7r — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) February 19, 2020