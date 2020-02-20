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فن

أنا هعمل مهرجان.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ هاني شاكر.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:32 ص
أيمن بهجت قمر و عمرو
أيمن بهجت قمر و عمرو دياب
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مصطفى كرم
علق الشاعر الغنائي  أيمن بهجت قمر على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم منحهم تصاريح للحفلات مرة أخرى.

وغرد أيمن بهجت قمر عبر "تويتر" قائلا: "‏خليكوا فاكرين إن في الوقت اللي هاني شاكر صرح فيه إنه هيمنع المهرجان عمرو دياب رد وقال انا هعمل مهرجان مهرجان يعنى ٢ مهرجان". 

ولقيت تغريدته ردود أغعال واسعة من متابعيه عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات بين "‏‎يا ريت كل مطربين المهرجان عمرو دياب" و"‏‎من أنجح أغاني الألبوم من وجهة نظري ومن أكتر أغاني الألبوم المتعوب في كلماتها" و" من أحلى أغاني الألبوم". 

يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية "بنت الجيران" في حفلة عيد الحب باستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة. 

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