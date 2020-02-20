خطرعلى الأجيال القادمة.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض

حذر نحو 40 من خبراء صحة الطفل من أن التقدم الذي تحقق على مدى العقدين الأخيرين في طريقه للتحول للاتجاه السلبي ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات في أنحاء العالم.





وحذر الخبراء، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع 4 درجات فى درجة حرارة الأرض بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، مما سيؤدى لعواقب صحية مدمرة على الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات وموجات حارة وسوء تغذية وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا.





وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تعد الدول الأكثر فقرا الأقل مساهمة في انبعاثات الأثر الصوبي، فإنها ستكون الأكثر عرضة للخطر بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ.



