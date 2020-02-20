مصر خالية من فيروس كورونا.. نتيجة الفحص المعملي للأجنبى المشتبه في إصابته سلبية.. تحاليل شاملة بإشراف منظمة الصحة العالمية الصينى ٦ مرات على مدار ٣ أيام

أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بطريقة اكتشاف وزارة الصحة في مصر، لأحد الأجانب الحاملين لفيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر أصبحت خالية مجددا من فيروس كورونا.





وقال "جبور"، خلال مؤتمر صحفي لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي بالقاهرة، إن مصر وعمان هما من أوائل الدول العربية التي طبقت منظومة الترصد المعتمد على الحدث، في تجميع البيانات الوبائية من المصادر، بالتعامل سريعًا مع الأحداث الصحية والوبائية، لافتًا إلى أن مصر أبلغت المنظمة سريعًا عقب اكتشافها لحالة الأجنبي المصاب بالكورونا.



