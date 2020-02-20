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أخبار العالم

تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ فضلا عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عدد الإصابات إلى 104 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في مدينة دايجو، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 2 ونصف مليون شخص، فيما ناشد عمدة المدينة السكان بعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت الحكومة الكورية الجنوبية - في وقت سابق اليوم - أنها تعتقد أن فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19) يخرج عن السيطرة وبدأ في الانتشار بالمجتمع الإقليمي.

وقال مسئول في السلطات الصحية، إن حالات الإصابة التي من الصعب تحديد مسارها، تظهر في بعض المناطق مثل العاصمة سول ومدينة دايجو الكبرى، لافتا إلى أن الفيروس الذي كان يدخل إلى البلاد عبر الأشخاص الزائرين من الخارج، بدأ في الانتشار بالمجتمع الإقليمي المحلي.
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