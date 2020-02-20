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رياضة

تعرف على آخر ما يفعله فايلر قبل مواجهة الزمالك في السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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ابوظبي عبدالحكيم ابوعلم
يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه به الزمالك في لقاء اليوم.

ويتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة والربع استعدادًا لخوض مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية إلى استاد محمد بن زايد اليوم، منتظرين المباراة المرتقبة بين كبيري الكرة المصرية واللذان يدخلان اللقاء بحثا عن التتويج باللقب فقط.

ويتسلح النادي الأهلي بنتائجه المحلية في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث نجح في أن يحقق الفوز في 15 مباراة بالدوري على التوالي تصدر بها جدول ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.

بينما يتخوف عشاق الأحمر من نتائج الفريق خارج الأرض تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، حيث خاض الأهلي ثلاث مواجهات مع فايلر خارج الديار فاز في واحدة وتعادل في أخرى وهزم في مباراة وحيدة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبو نادي الزمالك بمعنويات مرتفعة، خاصة عقب تحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي منذ أيام قليلة باستاد الغرافة القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويسعى المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن يحقق لقب السوبر المصري على حساب الأهلي ليجمع بين السوبر الأفريقي والمحلي، بالإضافة إلى إعطاء الفريق دفعة معنوية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن غريمه الأهلي شبه حسم مسابقة الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم.
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