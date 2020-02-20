فى إطار التبادل الطلابى.. جامعة بنها تستقبل وفدا طلابيا من جامعة قناة السويس..صور

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وفد طلابيا من جامعة قناة السويس بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك في إطار التبادل الطلابي بين جامعة بنها والجامعات المصرية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.





وقال السعيد ان المبادرة تهدف الي تنمية التبادل العلمي والطلابى مع الجامعات الاخري والتعرف علي خبراتهم من خلال اكتساب المعرفة وتكوين شبكة علاقات وصداقات بين طلاب جامعة بنها مع زملائهم في كافة الجامعات المصرية مما يساهم في بناء شخصيتهم.





واشار السعيد الي اهمية التعرف علي أراء الطلاب في هذة التجربة الوليدة التي تطبق لأول مرة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور حسين المغربي ان الجامعة استقبلت وفدا طلابيا مكونا من 17 طالبا من جامعة قناة السويس بكليتي الطب البيطري والطب البشري بالإسماعيلية.





واشار المغربي الى أن هناك وفدا من جامعة بنها مكون من 20 طالبا من كليتي الطب البيطري والبشري موجودين حاليا بجامعة قناة السويس وذلك فى إطار تفعيل مبادرة المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب والخاصة بالتبادل الطلابى بين الجامعات المصرية للتعرف على أنظمة التعليم المختلفة بالكليات المناظرة داخل جمهورية مصر العربية.





واشار الي ان الاسبوع القادم سوف تستقبل الجامعة وفدا آخر من جامعة المنوفية من كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة مقابل وفد من جامعة بنها في جامعة المنوفية في نفس الكليات.





ومن جانبهم اشاد طلاب جامعة قناة السويس بالتجربة في جامعة بنها وحسن الاستقبال والإقامة بالمدينة الجامعية.