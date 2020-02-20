على هامش EDU GATE.. ندوة عن ريادة الأعمال بجامعة عين شمس

شاركت جامعة عين شمس في المعرض السادس للتعليم العالي EDUGate ، أقيم على هامش المعرض ندوة عن أعمال وانشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub وبرامجه المختلفة.





وحاضر بالندوة، التي شهدت حضور واسع، د.وئام محمود - نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة - حيث استعرضت أنشطة المركز المختلفة من ورش عملworkshops ومحاضرات متخصصة ، بالإضافة إلى فرص الدعم التي يوفرها المركز لمشاريع التخرج المختلفة والتى تجمع مختلف الأقسام من خلال برنامج iGP، إلى جانب بعض المسابقات الدولية التى تشارك فيها الجامعة بشكل دورى والمراكز التى حققتها فرق الجامعة فى مختلف المسابقات مثل فريق ASU Racing Team و فريق ASU Wind و SDC وغيرها من الفرق.





كما تحدثت عن فعاليات مسابقة الرالى الكهربائى EVER والذى يقام فى العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع إكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتطرقت لوحدة ريادة الأعمال EU والتى تقدم محاضرات و ورش عمل متخصصة فى مجال ريادة الأعمال وتنظم مسابقات لأفضل أفكار للشركات الناشئة ، فضلًا عن برامج ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة AIM .





كما أشارت إلى مركز التصميم Design House والذى يقوم بمراجعة و تصميم المنتجات Product Design للشركات المصرية المختلفة.





جدير بالذكر أن الجامعة تواصل مشاركتها لليوم الثالث و الأخير ضمن فاعليات المعرض ، حيث يقدم جناح جامعة عين شمس حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ٣٥ برنامجا ،فضلًا عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات . و التي تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.