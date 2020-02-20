AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

على هامش EDU GATE.. ندوة عن ريادة الأعمال بجامعة عين شمس

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
شاركت  جامعة عين شمس في المعرض السادس للتعليم العالي EDUGate ، أقيم على هامش المعرض ندوة عن أعمال وانشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub وبرامجه المختلفة.

وحاضر بالندوة، التي شهدت حضور واسع،  د.وئام محمود - نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة - حيث استعرضت أنشطة المركز المختلفة من ورش عملworkshops  ومحاضرات متخصصة ، بالإضافة إلى فرص الدعم التي يوفرها المركز لمشاريع التخرج المختلفة والتى تجمع مختلف الأقسام من خلال برنامج iGP، إلى جانب بعض المسابقات الدولية التى تشارك فيها الجامعة بشكل دورى والمراكز التى حققتها فرق الجامعة فى مختلف المسابقات مثل فريق ASU Racing Team و فريق ASU Wind و SDC وغيرها من الفرق.

كما تحدثت عن فعاليات مسابقة الرالى الكهربائى EVER والذى يقام فى العاصمة الإدارية الجديدة  بالشراكة مع إكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتطرقت لوحدة ريادة الأعمال EU والتى تقدم محاضرات و ورش عمل متخصصة فى مجال ريادة الأعمال وتنظم مسابقات لأفضل أفكار للشركات الناشئة، فضلًا عن برامج ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة AIM .

كما أشارت إلى مركز التصميم Design House  والذى يقوم بمراجعة و تصميم المنتجات Product Design  للشركات المصرية المختلفة.

جدير بالذكر أن  الجامعة تواصل مشاركتها لليوم الثالث و الأخير ضمن فاعليات المعرض ، حيث يقدم جناح جامعة عين شمس حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ٣٥ برنامجا ،فضلًا عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات .  و التي تتيح إمكانية الحصول على أكثر من شهادة أحدهما من جامعة عين شمس والأخرى شهادة دولية معتمدة من الجامعة الأجنبية المناظرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. ليلى علوي في ندوة الثلاثاء المقبل.. زيارة من وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتعاون جديد مع كيوشو اليابانية

الجامعات اليوم.. القاهرة: منح الأستاذ العامل الشاغل للوظيفة 10 سنوات راتب نائب رئيس الجامعة.. لقاء تعريفي لمسابقة عين شمس تبتكر.. وأسبوع ثقافي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

لأول مرة في الجامعة .. افتتاح فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر

تصفية مشاريع مسابقة ابتكار عين شمس فبراير المقبل

التعليم العالي تعلن خطة عام 2020

مركز الابتكار وريادة الأعمال بهندسة عين شمس يعقد ندوة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

ترشيحاتنا

ليفربول يتحرك نحو الصفقة الأغلى في تاريخه

اعترافات شقيق بطرس غالي: المقتنيات اللى فى فيلتي ورث ومكنتش أعرف إنها أثرية

تحرك برلماني عاجل ضد عودة الطيران للصين

سيدة تنشر طريقة جديدة لتنظيف فرشاة المرحاض.. صور

رغم تجاوز عمره 100 عام.. مسن يواجه لصًا حاول اقتحام منزله ويجبره على الفرار

بسبب الخمور.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة السيسي ومحمد بن زايد تزين ملعب مباراة السوبر.. صور

رغم تجاوز عمره 100 عام.. مسن يواجه لصًا حاول اقتحام منزله ويجبره على الفرار

طريقة عمل بيتزا الفريدو