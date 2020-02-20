أثناء الاستعداد للصلاة.. تفاصيل حادث الطعن داخل مسجد بـ لندن

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل داخل مسجد في وسط لندن، عقب طعنه أحد المصلين خلال صلاة العصر.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال شهود عيان، إن مهاجما طعن أحد الأشخاص في رقبته بمسجد بالقرب من ريجنتس بارك بعد وقت قصير من الساعة 3 عصرًا أثناء الاستعداد لصلاة العصر.





وأظهرت عدة لقطات، قوات الأمن، وهي مقيدة الرجل الذي كان يرتدي سترة حمراء، داخل المسجد الكائن غرب لندن. وقال أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا فظيع.. لا مسلم آمن في أماكن عبادته".





فيما ذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم استدعاء قوات الأمن للمسجد بعد تقارير تفيد بحادث الطعن، كما وصل إلى مكان الحادث سيارات إسعاف، مشيرا إلى أن خدمات الإسعاف قامت بعلاج الرجل الذي طُعن، قبل نقله إلى المستشفى.





وفي تقاير أخرى، ذكرت الشرطة البريطانية أن "رجلا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".



