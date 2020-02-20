وزيرة الصحة القطرية تثير أزمة جديدة بين الدوحة والرياض

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بيانا بسبب ما قالته إنه رفض سعودي لدخول وزيرة الصحة القطرية إلى أراضيها.





وقالت الخارجية القطرية: "تبدي وزارة الخارجية القطرية أسفها واستنكارها، عدم منح المملكة العربية السعودية، تصريح دخول لوزيرة الصحة، الدكتورة حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل التعامل الوقائي مع فيروس كورونا الجديد".





​وتابعت: "لم تمنح السعودية وزيرة الصحة تصريح الدخول، إلا بعد بدء الاجتماع".





وأضافت: "طالما ادعت المملكة بأن منظومة التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها وقد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة ضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية". بحسب المزاعم القطرية.