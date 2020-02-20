AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزيرة الصحة القطرية تثير أزمة جديدة بين الدوحة والرياض

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:56 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بيانا بسبب ما قالته إنه رفض سعودي لدخول وزيرة الصحة القطرية إلى أراضيها.

وقالت الخارجية القطرية: "تبدي وزارة الخارجية القطرية أسفها واستنكارها، عدم منح المملكة العربية السعودية، تصريح دخول لوزيرة الصحة، الدكتورة حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت له الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل التعامل الوقائي مع فيروس كورونا الجديد".

​وتابعت: "لم تمنح السعودية وزيرة الصحة تصريح الدخول، إلا بعد بدء الاجتماع". 

وأضافت: "طالما ادعت المملكة بأن منظومة التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها وقد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة ضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية". بحسب المزاعم القطرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مرور 72 ساعة على القمة الخليجية.. قطر تكشف عن تطورات المصالحة مع الخليج

تسعى لشق الصف.. وزير إماراتي يعلق على أنباء حل أزمة قطر مع السعودية

قرقاش يحذر السعودية من رغبات قطر الخبيثة

الدوحة تغرد خارج السرب.. قطر: لن ندير ظهرنا لتركيا.. وتقدم طفيف فى الحوار مع السعودية

سياسي بحريني: مؤشرات على حلحلة الأزمة الخليجية قريبًا

أمير سعودي يفتح النار على قطر: تمارس نشاطا تخريبيا

ترشيحاتنا

مدحت شلبى يتصدر تويتر.. ومغردون: من علامات ماتشات الاهلى والزمالك

السوبر المصري..الأهلي يسيطر أمام الزمالك وهدف ملغي في شوط أول سلبي

9 غيابات عن قمة الأهلي والزمالك بـ السوبر المصري

مستبعد من قائمة الفريق.. رسالة من صالح جمعة للأهلي قبل مباراة السوبر

بدون VAR.. لاعبو الزمالك يعترضون على الحكم مطالبين باحتساب ركلة جزاء

رجل أعمال إماراتي يتبرع بـ3 ملايين درهم لمستشفى مجدي يعقوب بعد إنقاذ والدته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مواجهة مع لص مسلح.. تفاصيل مثيرة

أعضاء الأهلي يتابعون مباراة السوبر أمام شاشات عملاقة .. شاهد

تصرف غريب من مسافرين على متن طائرة لتجنب عدوى كورونا.. شاهد