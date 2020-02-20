انطلاق فعاليات النسخة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي الدولي

انطلق قبل قليل حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائى الدولى، و يُعرض مهرجان العاصمة الألمانية 340 فيلما من العالم، بينها 18 في المسابقة الرسمية تتنافس على جائزة الدب الذهبي، تمنحها لجنة تحكيم برئاسة الممثل البريطاني جيريمي أيرنز.





ويختتم المهرجان فعالياته بعرض فيلم المخرج الألماني مايكل فيرهوفن "O.K"، الذي عرض نسخة "برليناله" لعام 1970، حيث أثار جدلًا واسعا.





وتدور الأحداث ابان الغزو الأمريكي لفيتنام، حيث يستولي فريق إطفاء أمريكي مكون من أربعة رجال خلال دوريتهم على فتاة فيتنامية صغيرة تحتضر، يستمرون في تعذيبها واغتصابها ومن ثم قتلها. يعارض جندي واحد المشاركة ويبلغ عن الحادث. ورشحت ألمانيا الغربية الفيلم للخوض في منافسات الأوسكار الـ43 لأفضل فيلم بلغة أجنبية، لكنه تم رفضه في ذلك التوقيت.



