حسام غالي: الأهلي أهدر فوزًا سهلًا بالسوبر.. والجمهور لن يحب كهربا لهذا السبب

قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن الفريق أهدر فوزًا سهلًا على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، قائلًا الجمهور لن يحب محمود عبدالمنعم "كهربا" من خلال استفزازه للمنافسين.





وقال غالي في تحليله للمباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب انتهاء المباراة: "الأهلي لم يستغل الإجهاد الذي يعاني منه الزمالك بعد السوبر الإفريقي، وفايلر بدأ المباراة بشكل خاطئ كان يجب أن يلعب بأجايى ومعلول في الجانب الأيسر بسبب المستوى الطيب لهما خلال الفترة الماضية".





وتابع: "كان لا بد من وجود مساندة هجومية من جانب محمد هاني وعلي معلول أكثر من ذلك حتى وإن كان المدير الفني طالبهم بالالتزام الدفاعي".





وأضاف: "الأهلي أهدر فوزًا سهلًا في المباراة بعد السيطرة على أغلب أوقات اللقاء على الأخص الشوط الأول، خروج أفشة لم يكن مناسبا وفايلر لم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب".



