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أخبار العالم

تعرف على كلمات النشيد الوطني العماني بعد تغييرها بقرار من السلطان

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 م
سلطان عمان
سلطان عمان
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محمود نوفل
أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق سلطان عمان الخميس مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني والتي كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

جاء ذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية علي السلطان قابوس بن سعيد سلطان دولة عمان الراحل.

 وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطان الجديد أصدر مرسوما "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل "أبشري قابوس جاء  فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

ويذكر أن السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاما، توفي في 10 يناير الماضي عن 79 عاما ولم يكن قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط  في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

والسلطان الجديد (65 عاما)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرا للتراث والثقافة في التسعينيات.

وكان العام 1970 وبعد تولي السلطان قابوس الحكم، قد ألف الشاعر حفيظ بن سالم السيل الغساني، النشيد الوطنى للسلطنة، ولحنه الموسيقار المصري الكبير محمد عبد الوهاب، وكان النشيد مكتوب خصيصا للسلطان قابوس، وكلماته هي:

يا ربَّنا احفظْ لنا جلالَةَ السُّلطانْ

والشَّعبَ في الأوطانْ

بالعِـزِّ والأمانْ

ولْيَدُمْ مؤيَّدًا .. عاهلًا مُمَجَّدًا

بالنفوسِ يُفْتَدَى

يا عُمانُ نحنُ من عهدِ النَّبي

أوفياءُ من كِرام العربِ

أبشري قابوسُ جاءْ

فلتبارِكْهُ السّماءْ

واسْعَدي .. والتقيهِ بالدُّعاءْ


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