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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة.. فايلر يكشف مصير كهربا عقب طرده

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباريات دور الـ8، بالتوقيت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها ممثلا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.


- انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بسبب تقبيله لوليد سليمان لاعب الأهلي عقب المباراة.


- يؤمن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن جيرالدو جناح فريقه ظهر بشكل جيد خلال لقاء الزمالك في السوبر المصري ولم يستحق التبديل.


- احتفل لاعبو الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المصري، عقب الفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد في الإمارات.


- قال حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق إن الفريق أهدر فوزًا سهلًا على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، قائلًا  الجمهور لن يحب محمود عبدالمنعم "كهربا" من خلال استفزازه للمنافسين.


- قال محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه حصد اللقب السادس له مع فريقه عقب الفوز  بلقب السوبر المصري على غريمه التقليدي الأهلي.


- أكد محمد فضل٬ عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين التى خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.


- نشبت مشادة قوية بين ياسر ابراهيم لاعب الأهلي وزميله في الزمالك يوسف أوباما عقب انتهاء مباراة السوبر المصري الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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