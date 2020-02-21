AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني
نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وعلق عبد الله على الصورة قائلا " معلش نزلت غلط " .

تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم فى تاريخه.

سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي

وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك بطلا للسوبر بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 للمرة الرابعة

مباراة عقيمة ونصف فوز.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي _ الزمالك يتصدر تويتر عقب فوز القلعة البيضاء بالسوبر المصري

أول تعليق من الفنان الزملكاوي أحمد حاتم عقب الفوز على الأهلى

هاشتاج الأهلى يتصدر تويتر.. بعد الهزيمة من الزمالك

شاهد .. احتفال شيكابالا وبن شرقي بكأس السوبر المحلي

ترشيحاتنا

المهن التمثيلية توضح موقف محمد رمضان بعد أنباء وقفه عن التمثيل

بعد فوز الزمالك..هاني شاكر: كنت أقرأ القرآن أثناء ركلات الترجيح في السوبر

بسبب بول الحمار.. أحكام بالمؤبد والسجن المشدد على عدة أشخاص بالزقازيق.. تفاصيل

قرار نهائي.. الجنايني: حصلنا على الموافقة الأمنية لإقامة قمة الدوري في موعدها

أثناء الاستعداد للصلاة.. تفاصيل حادث الطعن داخل مسجد بـ لندن

ترامب يواصل عقوباته على عائلة القذافي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد

انفجار سيجارة إلكترونية يصيب شابا ثلاثينيا بحروق مروعة.. تفاصيل

بعد معاناة دامت 12 ساعة.. مسن يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة كادت تموت متجمدة