عبد الله جمعة بعد الفوز على الأهلي: معلش نزلت غلط

نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلق عبد الله على الصورة قائلا " معلش نزلت غلط " .
تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجه 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد الإماراتي وتوج باللقب رقم فى تاريخه.
سجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي
وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بنشرقي.