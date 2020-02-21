بعد تهديدها بالانتحار .. مشاهير تضامنوا مع منى فاروق

تفاعل عدد من المشاهير مع الفنانة منى فاروق التي ظهرت في فيديو لايف تبكي فيه بحرقة وتتحدث عن معاناتها بعد ازمتها الاخيرة مهددة بالانتحار للتخلص من حياتها بسبب شعورها بانها اصبحت منبوذة في المجتمع.





وكان أول الداعمين لها الفنان شريف منير الذي كتب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي :" وقال شريف منير : ""عزيزتي الفنانة منى فاروق.. ربنا غفور رحيم.. وأعتقد ناس كتير مسمحاكي.. ومتعاطفة معاكي.. وأنا منهم.. لا تيأسي كل حاجة بتعدّي وياما ناس غلطت أكتر منك وعدّت على خير .. وعايشين بينّا وبيشتغلوا والناس نسيت".





ودعم الفنان محمود البزاوي مبادرة شريف منير بدعم منى فاروق من خلال تغريدة بموقع تويتر قائلا :" بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق .. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ) #ادعم_مني_فاروق".





اما الفنان احمد فلوكس قرر مساعدتها بتقديم دور له في مسلسله الإذاعي الجديد قائلا :" : الأخت والزميله العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله.. لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله.



