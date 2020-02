أتمنى إنك تكون أحسن مني.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ نجله

View this post on Instagram

انتي شبهي يا سيف وانا صغير بس اتمني انك تكون احسن مني شكلا و موضوعا .... اتمني لا تري او تمر بما ممرت به او بمر به ... اتمني ان تكون حياتك افضل من حياتي و تبقي ضحكتك علي وجهك طوال العمر .... روحي و حياتي ابني @seif_falawks