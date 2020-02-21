أتمنى إنك تكون أحسن مني.. أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ نجله





وعلق أحمد فلوكس على صوره نحله قائلا "اتمني انك تكون احسن مني شكلا و موضوعا ...اتمني لا تري او تمر بما ممرت به او بمر به ...اتمني ان تكون حياتك افضل من حياتي وتبقي ضحكتك على وجهك طوال العمر ... روحي و حياتي ابني".





وانهالت التعليقات من متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام جاءت بين" ربنا يخليه و يباركلك فية " و" ماشاء الله عليه ربنا يحميه " و" ان شاء الله يطلع فنان زيك ".





ويشارك الفنان احمد فلوكس في المسلسل الاذاعي "طلقني شكرا" مع كل من الفنانه هنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.



