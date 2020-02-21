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فن

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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شروق ابراهيم
متعددة المواهب وقريبة من قلب الجميع لتواضعها وخفة ظلها ولذلك هي الصديقة لجميع نجوم الوسط الفني اللبناني والعربي إنها الفنانة سيرين عبد النور التي يصادف اليوم  الـ 21 من شهر فبراير عيد ميلادها. 

تبلغ سيرين عبد النور من العمر 43 عاما فهي من مواليد 21 فبراير 1977 بمدينة عبادية وهي مدينة تقع قرب بيروت، درست في معهد محاسبة وتخرجت في نوفمبر 1993 ثم اتجهت لمجال عروض الأزياء.

ثم اتجهت للتمثيل وقدمت 17 مسلسلا دراميا، من أشهرهم روبي، لعبة الموت،سيرة الحب، الهيبة الحصاد وآخرهم الديفا.

وشاركت في بطولة فيلم مبروك ابو العلمين حمودة مع محمد هنيدي، والذي كان بوابة دخولها لمصر لتحقيق شهرة واسعة.  

تزوجت من اللبناني فريد رحمة في 2007 وأنجبت منه طفليها تالية وكريستيانو.

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