كوريا الجنوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 52 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الكلي في البلاد الى 156 حالة.





ومنذ قليل، قالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت ١١٨ حالة وفاة و٨٨٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.





وأضافت اللجنة أن عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى ٢٢٣٦ شخصا والمصابين إلى ٧٥ ألف و٤٦٥ حالة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.





وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.



