AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 52 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الكلي في البلاد الى 156 حالة.

ومنذ قليل، قالت لجنة الصحة الصينية إنها سجلت ١١٨ حالة وفاة و٨٨٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وأضافت اللجنة أن عدد وفيات فيروس كورونا في الصين ارتفع  إلى ٢٢٣٦ شخصا والمصابين إلى ٧٥ ألف و٤٦٥ حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، أن استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن من السابق لأوانه معرفة إن كان هذا الاتجاه سيستمر.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على المرض اسم كوفيد-19 في إشارة لتاريخ ظهوره أواخر العام الماضي وانتمائه لفصيلة فيروسات كورونا التاجية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: الوزارة اتخذت كافة التدابير للتعامل مع فيروس الصين الغامض

إسبانيا تسجل أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ15 المصابة بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: لا توجد أية إصابات بفيروس كورونا في مصر

رعب جديد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من كورونا مختلف خارج الصين

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة

ترشيحاتنا

هاشتاج الأهلى يتصدر تويتر.. بعد الهزيمة من الزمالك

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك ويحيل "الأحداث" إلى "الانضباط"

فايلر يتوجه لـ محمود علاء عقب تتويج الزمالك بالسوبر.. تعرف على السبب

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة ويكشف سبب تقبيل الجنايني رأس وليد سليمان

حسام غالي: الأهلي أهدر فوزًا سهلًا بالسوبر.. والجمهور لن يحب كهربا لهذا السبب

مشايخ وجن وقداحة .. كيف أشعلت طالبة الابتدائي النيران في منازل قرية الشراقوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد