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أخبار البلد

أهم الأخبار: اتحاد الكرة يحيل أحداث السوبر للجنة الانضباط .. وانتشال جثة صياد مصري في الكويت بعد 10 أيام في البحر

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدلى البلد
صدلى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، عدد من الأخبار المهمة، نستعرض أبرزها معكم من خلال التقرير التالي:

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي 4 أيام علي لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى عن طريق سيدات منتقبات.


حرصت جماهير الزمالك المتواجدة بالامارات على التوجه إلى فندق إقامة الفريق والاحتفال بهم بعد الفوز على الأهلي.


وجه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي لدوره الكبير في نجاح تنظيم السوبر المصري بـ ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية.


قالت وسائل إعلام كويتية، أمس الخميس، إن قوات خفر السواحل الكويتية تمكنت من انتشال جثة وافد مصري غرق منذ أيام في خليج الكويت وسط الشريط الساحلي للبلاد.


أصدرت القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.


تفاعل عدد من المشاهير مع الفنانة منى فاروق التي ظهرت في فيديو لايف تبكي فيه بحرقة وتتحدث عن معاناتها بعد ازمتها الاخيرة مهددة بالانتحار للتخلص من حياتها بسبب شعورها بانها اصبحت منبوذة في المجتمع.


التزم الفنان السوري قصي خولي الصمت أمام ادعاءات الفتاة التونسية مديحة الحمداني التي زعمت في فيديو لها ظهرت فيه تبكي انها ام نجل الفنان السوري ، كاشفة عن تفاصيل علاقة خاصة بينها.


رد مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا على البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين للنائب العام والذي حمل رقم 10421 لسنة 202‪0 محتوى سيء في مهرجاناته.


نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة تجمعها بالملحن محمد رحيم وشقيقها الموزع الموسيقي كميل خوري اثناء تواجدهم في الاستديو ببيروت.
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