ملخص مباراة الأهلي والزمالك واحتفالات الجماهير البيضاء بالسوبر .. فيديو وصور

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة بالامارات على التوجه إلى فندق إقامة الفريق والاحتفال بهم بعد الفوز على الأهلي.





وحملت الجماهير البيضاء بالامارات محمود عبد الرازق شيكابالا على الاكتاف وهتفت بأسماء لاعبي الفريق الأبيض وسط فرحة كبيرة أمام فندق الفريق.





وتصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الرابعة عصر اليوم الجمعة بعد الفوز ببطولة السوبر المحلي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.





ومن المقرر أن تكون جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى القاهرة اليوم بالمطار وتوج الفريق الأبيض على الأهلي ٤-٣ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.