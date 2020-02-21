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أخبار العالم

التحالف العربي: صواريخ باليستية تستهدف غرب السعودية.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت القيادة المشتركة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا قالت فيه إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي قوله: "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: " العاصمة صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة ، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد".

وتابع: "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".
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