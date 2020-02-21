بعد 10 أيام في البحر.. انتشال جثة صياد مصري في الكويت.. فيديو

قالت وسائل إعلام كويتية، أمس الخميس، إن قوات خفر السواحل الكويتية تمكنت من انتشال جثة وافد مصري غرق منذ أيام في خليج الكويت وسط الشريط الساحلي للبلاد.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها: " في الوقت الذي كان لا يزال عناصر خفر السواحل والإطفاء يواصلون جهودهم للعثور على جثة المفقود المصري قبل أيام بعد انقلاب طراد صيد والعثور على أحد الصيادين فيما كان زميله الآخر مفقودًا، عثر الصيادون، مساء أمس، على جثة طافية فوق سطح الماء بالقرب من سوق شرق".





وتابعت المصادر: "أبلغت خفر السواحل عمليات وزارة الداخلية، وعند وصول زوارق خفر السواحل والإطفاء إلى المكان، تم انتشال الجثة وعند معاينتها تبين أنها تعود للمفقود".





وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الصياد المصري فقد منذ 10 أيام، وأنه يدعى أحمد الخواجة وقد تم انتشال جثته خارج نقعة الشملان، حيث رصدت أحد المراكب الموجودة في النقعة وجود الجثة على بعد 500 متر من البر، لتبلغ السلطات في تمام الساعة 2 ظهرا بالواقعة، فتجمع على الفور عدد كبير من الصيادين وبائعي السوق.





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وقالت إن الخواجة وصياد آخر قد انقلب بهما زورق صيد قبل نحو ١٠ ايام وتم إنقاذ الشخص الآخر، ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على الجثة حتى يوم أمس. هذا، مشيرةً إلى أنه فور تداول معلومات عن رصد الجثة توافد عدد من أصدقاء المتوفى بالقرب من النقعة.





ونقلت "الأنباء" عن رئيس البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت السفير هشام عسران، قوله: " السلطات الكويتية عثرت على جثمان الصياد المصري احمد الخواجة ظهر امس الخميس بينما تم التحقق من الطب الشرعي في تمام الساعة 6 مساء امس بأن الجثمان هو جثمان الخواجة، ووفور انتهاء السلطات الكويتية من اجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته - حسب طلبهم، ونقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد".







