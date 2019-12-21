AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بـ الكويت

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:35 م
مصرع مصري وإصابة
مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بالكويت
Advertisements
قسم الخارجي
لقي مواطن مصري وآخر سوداني مصرعهما في الكويت، عقب انقلاب مركبة على طريق الوفرة، كما تم نقل مصري آخر إلى العناية المركزة في مستشفى العدان متأثرًا بجروح بالغة.

وفقا لصحيفة "الراي" فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت، بلاغًا عن انقلاب وقع على طريق الوفرة، فتوجه رجال المرور والمسعفون إلى المكان.

وأوضحت أنه عند وصولهم تبين أن الحادث أدى إلى وفاة سائق المركبة، وهو سوداني من مواليد 1994، بينما تعرض مرافقاه "مصريان" لإصابات بالغة، إلا أن أحدهما فارق الحياة بعد نقله ومواطنه إلى مستشفى العدان، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وذكرت الصحيفة أن القضية تم تسجيلها على أنها قضية انقلاب ووفاة وإصابة أحيلت إلى التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 10 إثر انقلاب سيارة على طريق جمصه

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الرئيس السيسي يطلب الانتهاء من المشروعات الجديدة للكهرباء ورفع كفاءة القائمة

شاهد.. الظهور الأول لـ ابنة حسن يوسف وشمس البارودى

ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته

بـ الروب.. اسما شريف منير بدون ماكياج تعترف بحبها للشتاء

سأعود إلى قطر 2022 .. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بكأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال