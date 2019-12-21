مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بـ الكويت

لقي مواطن مصري وآخر سوداني مصرعهما في الكويت، عقب انقلاب مركبة على طريق الوفرة، كما تم نقل مصري آخر إلى العناية المركزة في مستشفى العدان متأثرًا بجروح بالغة.



وفقا لصحيفة "الراي" فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت، بلاغًا عن انقلاب وقع على طريق الوفرة، فتوجه رجال المرور والمسعفون إلى المكان.



وأوضحت أنه عند وصولهم تبين أن الحادث أدى إلى وفاة سائق المركبة، وهو سوداني من مواليد 1994، بينما تعرض مرافقاه "مصريان" لإصابات بالغة، إلا أن أحدهما فارق الحياة بعد نقله ومواطنه إلى مستشفى العدان، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.



وذكرت الصحيفة أن القضية تم تسجيلها على أنها قضية انقلاب ووفاة وإصابة أحيلت إلى التحقيق.