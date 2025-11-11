الحكومة: بدأنا بالفعل في إعادة تصدير بعض شحنات الغاز ولو بعدد محدود من الوحدات

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم بشأن إعادة تصدير شحنات الغاز، قائلاً:"رئيس الوزراء تحدث عن إعادة تصدير شحنات الغاز في معرض رده على سؤال طرحه أحد الصحفيين، موضحًا أن مصر أنشأت قاعدة مهمة وكبيرة لتسييل الغاز وتصديره، ومع التطورات الأخيرة وبدء عمليات الاستكشاف الجديدة وزيادتها، إضافة إلى استيراد مصر لشحنات غاز من الدول المجاورة ضمن تعاقداتها، بدأنا في تصدير شحنات محدودة من الغاز لتحقيق قيمة مضافة."



وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"بدأنا بالفعل في إعادة تصدير بعض الشحنات ولو بعدد محدود من الوحدات، وهذا يعطي صورة إيجابية بأن مصر عادت لتصدير الغاز مرة أخرى، حتى وإن كانت الكميات محدودة، ومع زيادة الإنتاج وورادات الغاز سنعود تدريجيًا لمعدلات التصدير الطبيعية مستقبلًا."

وسألته الإعلامية لميس الحديدي:"هل هذا التصدير يأتي التزامًا تعاقديًا؟ أحيانًا يكون هناك التزام بعدد معين من الشحنات أو التزام فني إجباري حتى لا تتوقف وحدات تشغيل الغاز؟"فأجاب الحمصاني:"بصفة عامة، هناك بعض التعاقدات التي تتضمن التزامات محددة."

وتابع الحمصاني: "تصدير الغاز لا يعني أننا نصدر كميات كبيرة في الوقت الحالي، بل هي شحنات بسيطة بدأت في الخروج. التركيز الأساسي الآن هو على تكثيف أعمال الاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد أن تم بناء قاعدة ضخمة لتسييل الغاز."

وتابع:"التصدير تراجع الفترة السابقة مع انخفاض الإنتاج في الفترات الماضية، ووزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودًا كبيرة لإعادة مستويات الإنتاج كما كانت سابقًا لتغطية الاحتياجات المحلية أولًا، ومع التطور وزيادة الإنتاج تتم إعادة معدلات التصدير تدريجيًا. الفكرة قائمة على موازنة دقيقة بين الاحتياجات المحلية والتعاقدات الخارجية في مجال تصدير الغاز، وهناك جزء يرتبط بما يرد من الدول المجاورة في إطار عمليات التسييل وإعادة التصدير."

وعقبت الحديدي قائلة:"لا أستطيع أن أقول إننا عدنا لتصدير الغاز بالكامل، قد تكون مجرد شحنات ناتجة عن التزامات تعاقدية."فرد الحمصاني موضحًا:"نعم، هي شحنات بسيطة جدًا ولا نستطيع الان القول أننا عدنا للمعدلات السابقة نحاول استعادة معدلات الانتاج والاستشكاف في الفترة الحالية ولم نصل بعد للمعدلات السابقة ."