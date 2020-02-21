تعرف على أهداف مشروع إصلاح التعليم في مصر ونتائجه المستقبلية المتوقعة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر يهدف إلى تحسين مناخ التدريس والتعلم في المدارس الحكومية عن طريق دعم جوانب أساسية من البرنامج القومي لإصلاح التعليم.





وقال وزير التربية والتعليم من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالمهارات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع الدعم إصلاح التعليم في مصر ، يسعى أيضا إلى التوسع في إتاحة التعليم الجيد في مرحلة رياض الاطفال وزيادة عدد الملتحقين مع التركيز على المناطق الفقيرة ، وتحسين تقديم الخدمات التعليمية من خلال توفير موارد التعلم الرقمية ، و وضع أطر و نظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والقيادات التربوية والموجهين مع إدراج مبادئ مراعاة الفوارق بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ في هذه الاطارات .





كما اشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع تطوير التعليم يسعى كذلك إلى وضع نظام جديد للإمتحانات وتقييم الطلاب بإستخدام الحاسب الالي الذي يتسم بالعدالة والسلامة والموثوقية ، مؤكدا أن هذا الاصلاح سيتضمن إصلاح نظام التخرج من المرحلة الثانوية وتقييما قوميا جديدا لتحصيل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قائما على نظام العينة وتطوير نظام امتحانات الصف الثالث الاعدادي.





وأكد أن النتائج الاساسية المتوقعة من هذا المشروع ، إلحاق 500 ألف من التلاميذ الجدد بمرحلةى رياض الاطفال على أن تكون 50%من الزيادة في المناطق الاكثر فقرا، و تحسن بنسبة 50% في جودة التعليم في مدراس رياض الاطفال وفقا لنظام الجودة الجديد .





وقال أنه من النتائج المتوقعة أيضا : تدريب 2 مليون معلم ومدير تربوي و موجه طبقا لإطار السلوك المهني المستمر الجديد ، واستخدام 35% من المعلمين والمعلمات لممارسات افضل وستكمن 40 % من هذه الممارسات المحسنة بين المعلمات ، و خوض 2 مليون طالب لتجربة تقييمات للصفين الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي الجديد بالاضافة إلى خضوعهم لنظام التخرج الجديد من المرحلة الثانوية ، و إتاحة موارد التعلم الرثمي لكل المواد الاساسية ابتداءا من مرحلة رياض الاطفال الاولى و حتى الصف الثالث الثانوي .





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في صيف عام 2021 ستخرج أول دفعة من طلاب المرحلة الثانوية في إطار نظام التعليم الجديد ، مشيرًا إلى أن نظام التقييم الجديد يتجاوز اساليب التعليم التي تعتمد على الحفظ والتلقين وتركز على مهارات القرن الـ21 .



