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حوادث

حادث كوبري قصر النيل.. التفاصيل الكاملة لتصادم سيارة بمواطنين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات حادث سيارة بمنطقة قصر النيل بالقاهرة ووقوع مصابين.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بحدوث مصادمة ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير إحدى السيارات قيادة مساعد مدير مطعم – مقيم بمحافظة الجيزة اصطدمت بشخصين أحدهما عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق – مصاب – انصرف قبل سؤاله، وكذا اصابه شخص أخر حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة قسم شرطة السلام، مصاب بإشتباه كسر فى الركبة حال عبورهما الطريق محل البلاغ، مما نتج عن ذلك إصابتهما وتم إسعافهما ونقلهما للمستشفى.


وبسؤال المصاب الثانى لم يتهم قائد السيارة فى إصابته جنائيًا، وبالعرض على النيابة العامة أقرت بإخلاء سبيل قائد السيارة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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