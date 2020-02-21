البنزين بقي دليفري .. شركة إماراتية تقدم خدمة توصيل الوقود فى مصر قريبا

تستعد شركة "CAFU" الإماراتية التي تقدم خدمة توصيل البنزين عند الطلب للدخول إلى

السوق المصرية، وبحسب الشركة ستكون مصر هي ثاني وأكبر سوق دولي لتفعيل خدمة توصيل البنزين منذ أن بدأت تقديم شركة تقنية خدماتها في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2018.

- خدمة توصيل البنزين في مصر (بنزين دليفري)

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) منذ

أيام، لتؤكد امتثالها للوائح ومعايير السلامة المحلية، وتسمح مذكرة التفاهم لشركة التقنية

التي يقع مقرها في الإمارات بتقديم خدمة توصيل البنزين في مصر، ولتستقبل مصر عهدا

جديدا في خدمات البترول من خلال الـ "بنزين دليفري" .

وتوفر الشركة خدمة توصيل الوقود مباشرة إلى سيارات العملاء، عن طريق طلب الخدمة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «أبلكيشن»، وتقول الشركة إنها سلمت منذ انطلاقها في الإمارات ما يقرب من مليون عبوة بنزين مباشرة إلى منازل أو مكاتب المستهلكين، أو أي مكان يمكن أن تتوقف فيه سياراتهم، وذلك من خلال أسطولها الذي يضم 180 شاحنة تسليم مصممة خصيصا لهذه المهمة، ويحدد المستخدمون عبر التطبيق موقع سيارتهم ونوع الوقود المطلوب وكميته والوقت المناسب لتسليم الوقود.





وتضيف الشركة، أن مهمتنا هي تغيير الطريقة التي يزود بها الأشخاص سياراتهم بالوقود، عن طريق رقمنة تجربة العملاء، نحن نثق من أن تقنيتنا المحلية وأسطولنا المتنامي من الشاحنات المجربة والمطابقة لمعايير السلامة، ستوفر راحة فريدة من نوعها لعملائنا فيما يخص خدمة توصيل البنزين.





- مصر أول بلد أفريقي بـ خدمة توصيل البنزين

وبحسب موقع نورث أفريكا بوست، الذي تناول أمر خدمة توصيل البنزين ، فإن الشركة اختارت مصر كي تصبح نقطة الدخول الأولى لها فى القارة السمراء، وفى الغالب ستهتم بالمناطق المكتظة بالسكان.





- أنواع الوقود الـ «دليفري» بـ خدمة توصيل البنزين

وبحسب إحصائيات الشركة، فإنها تقدم في الإمارات خدمة توصيل البنزين Super 98 وSpecial 95 ، وذلك بذات سعره بمحطات الوقود المحلية، إلا أنها لم تعلن بعد عن الفئات التى ستوفرها فى مصر.





- طرق الدفع بـ خدمة توصيل البنزين

يمكن للعميل بحسب النظام المتبع في الإمارات بـ خدمة توصيل البنزين أن يدفع عبر بطاقات الائتمان من خلال تطبيق الشركة الإلكترونى على الهاتف المحمول مقابل الحصول على الوقود.





وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن توقيع مذكرة تفاهم، بحضور

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، مع “كفو”، شركة التكنولوجيا الناشئة التي أطلقت أول تطبيق ذكي لـ توصيل البنزين بحسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق بيان الشركة فإنها ستبدأ بموجب الاتفاقية توفير الدعم وفق القوانين

التنظيمية المصرية وانطلاق عملياتها على مستوى الجمهورية.

وقال البيان، إن توقيع الاتفاقية بمثابة شهادة على التزام مصر ببناء اقتصاد رقمي ودعم أهداف الاستدامة والمحافظة على البيئة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير وظائف في مجال التكنولوجيا الفائقة وتطوير مهارات الكوادر المصرية، مضيفا أن "كفو" تتبنى مفهوم خدمة توصيل الخدمة البنزين في مصر بأي وقت وإلى أي مكان إلى مركبات عملائها من خلال هذا التطبيق

الذكي.

تعليق البترول على خدمة توصيل البنزين

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: لقد أصبحت

مصر بيئة خصبة للشركات الناشئة المبتكرة، مثل شركة كفو، في إطار المساهمة في تعزيز المقومات الاقتصادية الراسخة التي تمتلكها البلاد وتركيبتها السكانية التي تُعد الأكبر بالمنطقة إذ تغلب عليها شريحة الشباب، وهو ما يعزز توسعها وازدهارها.

وتابع أن قطاع النفط والغاز بمصر ما يزال يحظى بأهمية جوهرية من

الناحية الاستراتيجية، وبلغ مرحلة من النضج تمكنه من الانطلاق إلى آفاق أرحب ولا شك أن توفر تكنولوجيا جديدة وواعدة وخبرات تقنية ستعزز من تواجدها وتؤتي أثرًا إيجابيًا في هذا المجال، ولاسيما في مناطق عالية الكثافة السكانية.