جولة لمحافظ مطروح على المناطق السياحية والأثرية بواحة سيوة.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددا من المناطق السياحية والأثرية بواحة سيوة ومنها منطقة البازارات وقلعة شالى القديمة وسط المدينة.





وأكد المحافظ على توفير كافة الخدمات والدعم للنهوض بالقطاع السياحي لزيادة الدخل خاصة بما تزخر به الواحة من مقومات متنوعة.





كما تفقد أعمال تنفيذ السوق التجارى الجديد بمنطقة أبو صحرا بسيوة والذي تم بناءه للقضاء علي العشوائيات وتيسير خدمات السوق لأهالي الواحة مع الحفاظ على المظهر الحضارى بالواحة خاصة مع مكانتها السياحية والأثرية وإقبال السائحين عليها.





وأكد رئيس مدينة سيوة اللواء وفائي أن السوق يقع على مساحة ١٩٠٧م٢ بعدد ٣١ محل تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، ووصلت نسبة التنفيذ ٤٠٪ ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال العام المالي الحالي.



