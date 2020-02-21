شاهد.. توافد جماهير الزمالك على مطار القاهرة لاستقبال أبطال السوبر

بدأت جماهير الزمالك في التوافد علي صالة ٤ بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال بعثة فريق الزمالك بعد التتويج بلقب بطولة السوبر المصري علي حساب الغريم التقليدى الأهلي.
وتستعد الجماهير الزمالكاوية بالهتافات والأهازيج المشجعة للفريق الذي حقق البدولة الثانبة في أقل من أسبوع بعد الفوز علي الترجي في السوبر الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي ٤-٣ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، وأقيمت المباراة علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية ابو ظبي
يذكر أن الزمالك توج أيضا ببطولة السوبر الأفريقي ايضا، الجمعة الماضية، بعد الفوز على الترجي 3-1.