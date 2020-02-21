شاهد.. توافد جماهير الزمالك على مطار القاهرة لاستقبال أبطال السوبر

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي ٤-٣ بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، وأقيمت المباراة علي ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية ابو ظبي



