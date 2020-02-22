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اقتصاد

يوروستات: ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في يناير

السبت 22/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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رويترز

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن التضخم بمنطقة اليورو زاد بمعدل سنوي 1.4 بالمئة في يناير الماضي ، ليسجل ارتفاعا مقارنة مع الشهر السابق مع صعود أسعار الطاقة، مؤكدا تقديراته الصادرة في وقت سابق.

كما أكد يوروستات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، تباطأ في ديسمبر . ومن شأن ذلك تعقيد خطط البنك المركزي الأوروبي لتحقيق هدفه بالوصول إلى تضخم قرب اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وارتفعت الأسعار في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة 1.4 بالمئة في يناير الماضي  على أساس سنوي، لتسجل تسارعا للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق. وفي ديسمبر الماضي ، بلغ التضخم الكلي 1.3 بالمئة.

وأبقى مكتب الإحصاءات على تقديره لمعيار أضيق نطاقا للتضخم دون تغيير عند 1.1 بالمئة، ويستبعد المعيار أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، مؤكدا أن المؤشر تباطأ من معدل بلغ 1.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وقال يوروستات إنه على أساس شهري، سجلت منطقة اليورو انكماشا في الأسعار بنسبة واحد بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قراءة التضخم الكلي بسبب صعود كبير في أسعار الطاقة، التي ارتفعت 1.9 بالمئة من 0.2 بالمئة في ديسمبر الماضي

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