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منوعات

بجوار مصنع أسمنت.. أقدم فن صخري في العالم مهدد بالدمار بإندونيسيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:41 م
اللوحة التصويرية
اللوحة التصويرية
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أماني إبراهيم
حذر العلماء من أن أقدم اللوحات التصويرية المعروفة في العالم، وهي منقوشة على صخر، والتي تقع في اندونيسيا مهددة بالدمار بسبب الصناعة.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فيقول العلماء إن تاريخ هذه اللوحات يرجع إلى قبل 40 ألف عام على الأقل، وتعد تجسيد لمشهد صيد في جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ومهددة حاليا بالدمار بسبب بناء مصنع أسمنت بالقرب منها مما جعلها حاليا في حالة سيئة بسبب التلوث التي تتعرض له.

مشهد الصيد ليس الاكتشاف الأثري الوحيد في جنوب سولاويزي، حيث يوجد الكثير من الاكتشافات الأثرية الهامة، وعبر بوديانتو حكيم، عالم الآثار الإندونيسي عن قلقه بصفته باحثًا قضى حياته المهنية كلها في جنوب سولاويزي، ويرى آثار بلاده حاليا محاطة بالرخام والأسمنت.

وتواصل شركة توناسا أكبر منتج للأسمنت في شرق إندونيسيا، استخراج المواد من المناطق المحيطة بالأثر، مما يؤثر عليها بسبب شاحنات الأحجار الجيرية والمواد الخام التي تمر كل دقيقة.

يقع الفن الصخري في منظر طبيعي يُعرف باسم التضاريس الكارستية التي يوجد بها الحجر الجيري بكميات كبيرة وهو يتميز بطبوغرافيا مميزة. 
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