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تكنولوجيا

أرسل فويس نوت واكسب فلوس.. خاصية جديدة من فيسبوك

السبت 22/فبراير/2020 - 07:12 ص
أرسل فويس نوت واكسب
أرسل فويس نوت واكسب فلوس خاصية جديدة لفيسبوك
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ندى على
يسعى موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لإتاحة ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق المحادثات ماسنجر، وهي إرسال رسالة صوتية وفي المقابل كسب المال ضمن مشروع لتطبيق دراسة وتحليل الأصوات.

ووفقا لتقرير نشره موقع  The Verge التقنى، فإن فيسبوك يستعد لإيقاف خاصية الرسائل الصوتية "فويس نوت" في تطبيق ماسنجر، لتحسين تقنية التعرف على الصوت.

وبدأت شركة فيسبوك تطوير برنامج جديد يطلب من المستخدمين إرسال رسائل صوتية وكسب المال في المقابل، ويحمل هذا المشروع اسم Pronunciations""، وسيتم تفعيل الخاصية من خلال تطبيق ViewPoints Research""، وهو التطبيق نفسه الذي أطلقته فيسبوك لمكافأة الأشخاص على إجراء استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن المكافأة النقدية على الرسائل الصوتية ضئيلة جدا، فبحسب التقرير، عندما يربح الشخص 1000 نقطة يمكنه استبدالها مقابل 5 دولارات، ويجب على المستخدمين أن يزيد عمرهم 18 عاما، ولديهم 75 صديقًا أو أكثر على فيسبوك.

ولكن حذر البعض من التسجيلات الصوتية عبر الإنترنت حيث استطاعت بعض المواقع العام الماضي من فك شفرة هذه الرسائل، ولكن أكد فيسبوك أن هذه التسجيلات لن يتم ربطها بملف التعريف الخاص بالشخص على فيسبوك.
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