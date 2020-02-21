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أخبار العالم

الفرص تتراجع .. إعلان مخيف من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:01 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن منظمة الصحة العالمية إعلانها أن فرص منع انتشار فيروس كورونا تتقلص.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 في شتى أنحاء البلاد.



وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي - أنه من بين الوفيات، 115 حالة في مقاطعة هوبي وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من مقاطعتي تشجيانغ ويونان وبلدية تشونغتشينغ.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم الخميس، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى في هونج كونج و6 مرضى في ماكاو واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.
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