اتحاد الكرة: الشارع الإماراتي مستاء من تصرفات عبدالله جمعة وكهربا

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث المؤسفة الصادرة فى مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي النادي الزمالك.
وتجتمع لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، بعد غد، الأحد، أو الإثنين؛ من أجل اتخاذ عقوبات صارمة، حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الذى أقيم مساء أمس الخميس في الإمارات.
وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ما حدث "مهزلة" على حد وصفه، بكل المقاييس والشارع الرياضي الإماراتي مستاء للغاية من التصرفات غير المسؤولة الصادرة من عبد الله جمعة ورفاقه وكهربا وزملائه، بينما أثنى الكل على محمد أبوجبل حارس الفارس الأبيض صاحب الفضل في السوبر المصري.
ِوتابع: استقبال رائع وضيافة فوق الخيال من جانب الأشقاء فى الإمارات و٣٣ ألف مشجع حضروا لقاء السوبر وكان يوما أكثر من رائع وانتهى بشكل سيئ بتصرفات غير مسؤولة من لاعبي الفريقين.
وأضاف : حكم تقنية الفيديو قام بتسجيل الأحداث المؤسفة التي صاحبت لقاء السوبر المصري حالة بحالة وتم تسليم فلاشة بكافة التصرفات وصاحب الشرارة الأولى، لافتا إلى أن لجنة الانضباط فى الجبلاية سوف تقوم بالإطلاع على تلك الأحداث للوقوف على المخطئ تمهيدا لاتخاذ العقوبات الصارمة.
وتوج الفارس الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بلقب السوبر المصري؛ بعد الفوز على المارد الأحمر، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، في كلاسيكو العرب، الذي أقيم أمس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.