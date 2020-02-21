اتحاد الكرة: الشارع الإماراتي مستاء من تصرفات عبدالله جمعة وكهربا

وتجتمع لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، بعد غد، الأحد، أو الإثنين؛ من أجل اتخاذ عقوبات صارمة، حيال الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، الذى أقيم مساء أمس الخميس في الإمارات.

وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ما حدث " مهزلة" على حد وصفه، بكل المقاييس والشارع الرياضي الإماراتي مستاء للغاية من التصرفات غير المسؤولة الصادرة من عبد الله جمعة ورفاقه وكهربا وزملائه، بينما أثنى الكل على محمد أبوجبل حارس الفارس الأبيض صاحب الفضل في السوبر المصري.

ِوتابع: استقبال رائع وضيافة فوق الخيال من جانب الأشقاء فى الإمارات و٣٣ ألف مشجع حضروا لقاء السوبر وكان يوما أكثر من رائع وانتهى بشكل سيئ بتصرفات غير مسؤولة من لاعبي الفريقين.





وأضاف : حكم تقنية الفيديو قام بتسجيل الأحداث المؤسفة التي صاحبت لقاء السوبر المصري حالة بحالة وتم تسليم فلاشة بكافة التصرفات وصاحب الشرارة الأولى، لافتا إلى أن لجنة الانضباط فى الجبلاية سوف تقوم بالإطلاع على تلك الأحداث للوقوف على المخطئ تمهيدا لاتخاذ العقوبات الصارمة.