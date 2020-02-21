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فن

أريكة في تونس Un divan à Tunis يعيد رملة عياري للتمثيل

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:58 م
أريكة في تونس Un
أريكة في تونس Un divan à Tunis
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سعيد فراج
يبدأ الأسبوع القادم في العاصمة التونسية تونس عرض الفيلم الفرنسي " اريكة في تونس Un divan à Tunis" وكان قد بدأ عرضه بفرنسا يوم ١٢ من الشهر الجاري. 

وسيبدأ عرضه التجاري بتونس الأسبوع القادم وهو يمثل عودة النجمة التونسية رملة عياري بعد فترة غياب نتيجة لانشغالها بالدراسة والتدريس بالإضافة للزواج والإنجاب وهو من إخراج  المخرج الفرنسية ذات الأصول التونسية منال لعبيدي. 

وتلعب فيه رملة دور آمال أم متزوجة ولها طفلتان وهي تمثل المرأة التونسية من الطبقة المتوسطة. 

ويشارك رملة بطولة العمل كل من جمال ساسي ومنصف الاعنجقي وريم حمروني ونجوى زهير وبحري رحالي ودليلة مفتاحي وفريال الشماري وهشام يعقوبي ومجد مستورة. 

وبدأ تصويره خريف عام ٢٠١٨ وشارك في مهرجان فينيسيا بقسم La Giornata degli Autori ونال جائزة الجمهور فيه.
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