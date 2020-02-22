من قصة حب.. أحمد حاتم يشارك جمهوره بصورة له مع هنا الزاهد.. شاهد









وعلق احمد حاتم قائلا " شكرا لجميع دعمكم ❤️ ".









وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









احسنت - الفيلم حلو جدا - تحفة









وشارك الثنائى احمد حاتم وهنا الزاهد فى بطولة فيلم " قصة حب .









تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

















نشر الفنان احمد حاتم صورة له مع هنا الزاهد من مسلسل قصة حب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".