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فن

من قصة حب.. أحمد حاتم يشارك جمهوره بصورة له مع هنا الزاهد.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 01:27 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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سيد احمد
نشر الفنان احمد حاتم صورة له مع هنا الزاهد من مسلسل قصة حب من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وعلق احمد حاتم قائلا " شكرا لجميع دعمكم ❤️ ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


احسنت - الفيلم حلو جدا - تحفة


وشارك الثنائى احمد حاتم وهنا الزاهد فى بطولة فيلم " قصة حب .


تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.




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Thanks for all your support ❤️

A post shared by Ahmed Hatem (@ahmedhatemomar) on

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