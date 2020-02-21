AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كل ما حدث بالتفصيل بعد مباراة السوبر بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:48 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
إسماعيل محمود
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن لاعبي الكرة المصرية، لا يملكون ثقافة الفوز والهزيمة، وهو ما تسبب فى الأحداث التى نشبت بين فريقي الأهلى والزمالك، أمس الخميس.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، أن مباراة السوبر المصري، شهدت أحداثا مؤسفة، وخناقة شوارع، عقب تسديد عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك لركلة الجزاء الأخيرة في اللقاء، نشبت مشاجرة بين جميع اللاعبين في منتصف الملعب.

وقام عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتقبيل رأس وليد سليمان خلال تسليمه ميدالية وصيف مسابقة السوبر المحلي الذي حصد لقبه الزمالك بركلات الترجيح.

ونجح فريق الزمالك في حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكابالا يطوف الملعب.. احتفالات لاعبي الزمالك عقب التتويج بالسوبر المصري

مباراة عقيمة ونصف فوز.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والزمالك

فايلر يتوجه لـ محمود علاء عقب تتويج الزمالك بالسوبر.. تعرف على السبب

ميدو: الزمالك لديه فريق كبير وشخصية عظيمة

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء السوبر المصري.. فيديو

اخبار النادي الاهلي .. خسارة السوبر أمام الغريم التقليدي .. وموعد موقعة صن داونز

ترشيحاتنا

مشاجرة أم مجرد مزاح؟.. يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم على انستجرام

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

بعد الفعل الفاضح.. شيكابالا يسب الاهلي وجماهيره من جديد في مطار القاهرة

عضو سابق بلجنة الحكام يكشف تفاصيل مهمة عن إلغاء هدف الأهلي بالسوبر

ما الذي يحدث للجسم عند تناول البلح الأسود؟

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية