كل ما حدث بالتفصيل بعد مباراة السوبر بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن لاعبي الكرة المصرية، لا يملكون ثقافة الفوز والهزيمة، وهو ما تسبب فى الأحداث التى نشبت بين فريقي الأهلى والزمالك، أمس الخميس.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدي البلد»، أن مباراة السوبر المصري، شهدت أحداثا مؤسفة، وخناقة شوارع، عقب تسديد عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك لركلة الجزاء الأخيرة في اللقاء، نشبت مشاجرة بين جميع اللاعبين في منتصف الملعب.





وقام عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بتقبيل رأس وليد سليمان خلال تسليمه ميدالية وصيف مسابقة السوبر المحلي الذي حصد لقبه الزمالك بركلات الترجيح.





ونجح فريق الزمالك في حصد لقب السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.