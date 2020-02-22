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السفير محمد العرابي يكشف سبب نجاح المستشارة الألمانية ميركل.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق إن سر نجاح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هو التواصل مع الشعب الألماني بشكل عميق، وخاصة «البافاريا» الذين  يمثلون الجذور الألمانية الحقيقية.

وأضاف العرابي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ميركل بسيطة ومنظمة وكانت تنصت للمتحدث أمامها وتكتب ما يقال بدقة شديدة، مثلما كانت تفعل مع الرئيس السابق حسني مبارك.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن تركيبة ميركل تمتاز بأنها السهل الممتنع حيث إنها حازمة في إدارة الأمور رغم بساطتها، لافتا إلى أن كونها أستاذه في الفيزياء اكسبها نهج علمي في التعامل مع المشاكل بدقة والتوصل لمنطق صحيح في حل القضايا.
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