وليد صلاح الدين: اعتقدت أن شيكابالا تغير.. وما فعله إيحاءات بذيئة

هاجم وليد صلاح الدين لاعب الأهلي الأسبق، تصرفات محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ضد جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر المصري، أمس.





وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، لكنها شهدت مشادة قوية بين لاعبي القطبين فور انتهائها.





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "أعتقدت أن شيكابالا تغير بعدما أصبح أبًا".





شيكابالا توجه لجماهير الأهلي وقام بعمل بعض الإشارات والإيحاءات البذيئة ضدهم بعد انتهاء المباراة بفوز الزمالك.





وأتم: "ما فعله شيكابالا كان أمام فتيات وعائلات في المدرجات، بجانب ما فعله عبد الله جمعة أيضًا".