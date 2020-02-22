حمادة أنور: والد ياسر ابراهيم طلب عودت نجله للزمالك ولم أرد عليه

حرص حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك علي الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل حول ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وأكد حمادة أنور عن دهشته من تصرف ياسر إبراهيم بعد اللقاء وتقبيل قميص الأهلي والإشارة لجماهير الزمالك بذلك عقب اللقاء.





وأضاف حمادة أنور"سأكشف عن شيء للمرة الأولى، ياسر إبراهيم في الفترة الماضية والتي غاب فيها عن المشاركة وكان مرشح للرحيل للإعارة في يناير، والده اتصل بي".





وأكمل عضو المجلس حديثه "والد ياسر إبراهيم اتصل بي من أجل عودة اللاعب إلى الزمالك مرة أخرى لكني لم أرد عليه".





وأضاف حماده أنور إلى أن الظروف خدمت ياسر إبراهيم وبالصدفة شارك مع الأهلي في الفترة الأخيرة.